Um casal do Mississipi, nos Estados Estados, decidiu recorrer à ajuda de uma clínica de fertilidade para poder ter filhos mas, em vez disso, o que os lhes sucedeu foi uma notícia que os deixou em absoluto choque: afinal, os dois eram irmãos e, além disso, gémeos.

A história foi contada ao jornal Mississipi Herald pelo médico que acompanhou o casal na clínica, na cidade de Jackson, mas nem a sua identidade nem a do casal foi revelada, por motivo de confidencialidade médica.

"Durante o processo de fertilização in vitro, recolhemos uma mostra de DNA tanto de ambos os membros do casal para fazer um perfil genético de ambos", explicou o médico ao Mississipi Herald, sublinhando que esse "é um processo rotineiro". Só que, foi exatamente esse passo do processo que desencadeou a inesperada descoberta.

De acordo com o médico, a técnica do laboratório que fez os perfis genéticos apercebeu-se de uma similaridade inusitada entre eles e alertou o médico. A equipa pensou a princípio que os dois membros do casal pudessem ser primos direitos sem sequer terem conhecimento disso, mas a comparação detalhada entre ambas as amostras mostrou que era algo mais: os dois eram irmãos, e gémeos, porque era isso que diziam os seus dados. Eles tinham nascido exatamente no mesmo dia, em 1984.

Para o médico a questão passou a ser: eles saberiam? "Era uma questão muito difícil, mas tinha de a discutir com eles", conta o médico.

Foi o que fez na consulta seguinte, explicando-lhes da forma mais delicada que conseguiu o que tinha para lhes dizer. "Eles desataram a rir quando lhes perguntei se sabiam que eram irmão e irmã", lembra o clínico. E o marido disse até, segundo o seu relato, "que muitas pessoas lhes diziam que eles eram parecidos e achavam graça à coincidência de fazerem anos no mesmo dia".

Ou seja, eles não tinham a mínima ideia de que eram irmãos, e à medida que o médico lhes mostrava as evidências foram ficando em choque. "A mulher só me pedia que lhes dissesse que estava a brincar", conta ainda o médico.

Mas não era brincadeira. Perceber como aquilo tinha acontecido foi o passo seguinte. Ambos tinham sido adotados muito pequeninos ainda, depois de os pais terem morrido num acidente. Como não tinham família chegada, os dois irmãos foram entregues a uma instituição do estado para órfãos e depois adotados por famílias diferentes, porque, por erro, dos seus processos não constava informação sobre o outro gémeo.

Os dois encontraram-se mais tarde na escola, aproximaram-se e acabaram por casar.

De acordo com o Mississipi Herald, o casal está a ponderar o futuro da sua relação e, embora o casamento entre irmãos seja punido com pena de prisão até 10 anos, o jornal diz que isso neste caso não aplica dados os seus contornos únicos.