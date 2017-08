Pub

Acidente aconteceu durante o arraial do Monte, freguesia no concelho do Funchal

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade devido à queda de uma árvore na freguesia do Monte, concelho do Funchal, na ilha da Madeira, avança o Jornal da Madeira.

Segundo o JM, decorria na altura da queda da árvore o arraial de Nossa Senhora do Monte, festa da padroeira da ilha, pelo que muitas pessoas se tinham deslocado ao local, aguardando a saída da procissão da igreja.

Contactada pelo DN, fonte da Proteção Civil da Madeira não quis adiantar pormenores, revelando apenas que nesta altura está a ser prestado o auxílio às vítimas.

Fonte no local disse à agência Lusa que a árvores tombou na zona onde está um ponto onde são vendidas velas e onde estavam concentradas muitas pessoas.

No local estão já a Equipa Médica de Intervenção Rápida (Emir), bombeiros e diversas ambulâncias.

O arraial do Monte é considerado a maior festa da Madeira, contando com a presença das entidades regionais, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas celebridades religiosas.

A mesma fonte adiantou que a tradicional procissão foi cancelada.

Com Lusa

Em atualização