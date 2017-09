Pub

A descoberta desta semana serviu para perceber que a fonte está num "novo estado de atividade"

Um projeto que tem como objetivo encontrar sinais de vida inteligente no universo, o Breakthrough Listen, detetou esta semana 15 breves mas poderosos sinais de rádio vindos de uma distante galáxia anã - um aumento de atividade na única fonte já identificada e repetida destas emissões, a FRB 121102.

Estes sinais, erupções ou explosões rápidas de ondas de rádio (conhecidas pela sigla FRB, de Fast Radio Burst), duram apenas milissegundos e a FRB 121102 é a única fonte conhecida repetente, ou seja, nos últimos anos foram detetadas algumas dezenas de FRB com esta origem, que foi identificada no ano passado como estando na área de uma galáxia anã a três mil milhões de anos-luz da Terra.

Mas os cientistas consideram que há novidades. "Erupções desta fonte nunca foram vistas a uma frequência tão alta", disse Andrew Siemion, diretor do Berkeley SETI Research Center e do projeto Breakthrough Listen - um programa lançado pelo astrofísico Stephen Hawking e pelo milionário russo Yuri Milner.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Independentemente da origem das ondas - explosões de estrelas de neutrões com campos magnéticos muito fortes ou uma civilização extraterrestre são duas das hipóteses, por exemplo -, é preciso lembrar que quando estas ondas saíram daquela galáxia o nosso sistema solar tinha menos de dois mil milhões de anos.

A descoberta desta semana serviu para perceber que a fonte está num "novo estado de atividade" e a informação detalhada vai permitir mediar "as propriedades destas misteriosas erupções com mais precisão", explicou Vishal Gajjar, investigador do projeto Breakthrough Listen, num comunicado divulgado pela Universidade de Berkeley.