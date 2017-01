Pub

Autoridades dos Estados Unidos avisam para novo esquema inventado por burlões

As autoridades norte-americanas estão a alertar a população para um esquema usado por burlões que consiste, basicamente, em atender ao telefone e responder à pergunta: "consegue ouvir-me?"

Susan Grant, diretora da proteção ao consumidor na Federação Americana do Consumidor explicou que os burlões gravam a resposta - "sim" - e usam-na depois como prova de que a pessoa concordou com encargos e contas extras cobradas nos cartões de crédito ou contas do telefone.

"Se responderem 'sim', fica gravado e eles usam [a resposta] para dizer que concordaram com alguma coisa", explica Grant, segundo a CBS.

É de realçar que a pergunta "consegue ouvir-me" não é a única usada neste esquema. O objetivo é obter uma resposta positiva e, por isso, os autores da fraude podem fazer perguntas como "é o dono da casa?" ou "já pagou a conta X?", segundo o jornal americano.

A diretora aconselha o público a simplesmente desligar quando desconfiar que algo na chamada está errado ou não reconhecer o número. "Sei que as pessoas pensam que é falta de educação desligar [a chamada] mas é uma boa estratégia".

As pessoas que já atenderam chamadas deste tipo são aconselhadas a alterar os dados dos cartões de crédito e vigiar as movimentações das contas bancárias, pois os burlões podem ter acesso aos dados pessoais.