Foi o mais votado pelos utilizadores do TripAdvisor

O Oceanário de Lisboa foi considerado o melhor do mundo pelo utilizadores do Traveler's Choice do site TripAdvisor. É a segunda vez, a outra foi em 2015, que o espaço português é distinguido pelo site de viagens e turismo como o que melhor impressão causa nos visitantes. O TripAdvisor apresentou o ranking para 2017 dos dez melhores, com base na qualidade do serviço e na quantidade de opiniões dos utilizadores.

Das mais de 28 mil avaliações efetuadas por visitantes e utilizadores do site, cerca de 18 mil deram a classificação de "Excelente". É mesmo o local português que recebe mais votos, de pessoas de 180 nacionalidades, sendo a primeira das 429 experiências a viver em Portugal.

O Oceanário é habitado por mais de 8.000 organismos de 500 espécies, entre plantas e animais. O aquário gigante foi inaugurado em 1998, por ocasião da Expo 98, e já recebeu mais de 20 milhões de visitantes.

O Oceanário teve mais votos que o Ripley"s Aquarium Of Canada, no Canadá, que é o segundo melhor, enquanto em terceiro ficou o Georgia Aquarium, nos Estados Unidos da América. O Oceanografic València (Espanha) foi o quarto mais votado.