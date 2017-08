Pub

Agência espacial americana revelou foto do momento em que a Estação Espacial Internacional passa à frente do eclipse solar

Enquanto a Lua se interpunha entre o Sol e a Terra um terceiro elemento surge na imagem. Fotografada pela NASA, a Estação Espacial Internacional (ISS na sigla inglesa) passa em frente à nossa estrela, proporcionando um momento ainda mais original a um fenómeno já por si invulgar.

A imagem foi captada por Joel Kowsky, editor de fotografia da agência espacial americana, que estava em Banner, no Wyoming, para observar o eclipse total do Sol que esta segunda-feira pôde ser observado no território continental dos Estados Unidos.

Em cima, a foto compósita de sete imagens captadas por uma câmara normal (vê-se a travessia da ISS frente à face do Sol. Mas Kowsky usou também uma câmara fotográfica de alta velocidade, capaz de captar 1500 imagens por segundo. O resultado é este vídeo, onde se vê perfeitamente a estação a mover-se, na sua órbita da Terra.

A ISS desloca-se a mais de 28 mil quilómetros por hora e dá uma volta completa ao nosso planeta em cerca de 90 minutos.