A Monocle elegeu o restaurante Bistro 100 Maneiras, do chefe Ljubomir Stanisic, em Lisboa, como o melhor numa lista de restaurantes de várias cidades.

Esta foi a terceira edição do concurso promovido pela revista Monocle, reputada publicação que junta a política e a economia internacionais com o lifestyle e o luxo. Os responsáveis pelo concurso explicam que, este ano, procuraram os sítios onde é possível ter "refeições memoráveis" mas que "renunciam ao capricho das estrelas Michelin e ao tédio de pequenas porções servidas ao longo de muitos pratos". Procuraram, antes, eleger "os restaurantes genuínos, honestos e interessantes onde os nossos correspondentes comeram durante o último ano".

A revista elaborou, assim, uma lista com os dez melhores restaurantes do mundo, onde se encontram restaurantes em São Francisco, Amesterdão, Londres, Singapura, Beirute, Melbourne, Londres, Nova Iorque e Tóquio. No primeiro lugar um restaurante em Lisboa: o Bistro 100 Maneiras, do chefe Ljubomir Stanisic. Inaugurado em 2010 e situado no Bairro Alto, o restaurante é elogiado pela sua ementa eclética, onde se encontram pratos com influências portuguesas, jugoslavas, italianas e francesas. Além disso, dizem que é um local acolhedor onde todos são bem recebidos.

Na sua página oficial de Facebook, o restaurante já agradeceu a distinção:

Já o chefe Ljubomir Stanisic, que nasceu em Sarajevo em 1978 e vive em Portugal desde 1997, foi um pouco mais entusiástico a reagir à eleição da Monocle:

Ljubomir Stanisic tornou-se famoso, mais recentemente, como apresentador do programa Pesadelo na Cozinha, na TVI. Mas apesar de andar a visitar os restaurantes dos outros nunca descurou o seu próprio restaurante. "Aquilo que me importa, aquilo de que quero realmente falar, é de comida", dizia, numa entrevista no mês passado à Notícias Magazine.