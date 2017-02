Pub

Condições do vento vão determinar se o cheiro a enxofre que resultou do incêndio em fábrica de Setúbal vai chegar à capital

Ao final da manhã, a nuvem de fumo originada pelo incêndio num armazém de enxofre nas instalações da fábrica Sapec, no concelho de Setúbal, estava já a dissipar-se, apesar de as autoridades terem decidido fechar escolas e creches por precaução nas zonas limítrofes.

Ainda assim, o cheiro a enxofre poderá chegar a Lisboa dependendo da direção do vento ao longo do dia, disse ao DN Marcelo Lima, segundo comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. Quanto aos efeitos da toxicidade do enxofre, estão restritos à zona diretamente afetada pela nuvem, nos municípios de Setúbal e Palmela, e não se farão sentir noutras áreas. "Às sete da manhã havia uma grande nuvem de fumo, mas neste momento está já a dissipar-se", esclareceu o responsável, pelas 11:30, assinalando que o vento se tem mantido na direção sueste desde o início da ocorrência.

A presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, afirmou em declarações à imprensa que é expectável que a nuvem de fumo deixe de ser visível ao início da tarde. As escolas que esta terça-feira encerraram reabrirão amanhã e seis bombeiros foram assistidos devido a queimaduras sofridas durante o combate ao incêndio, revelou a autarca.

Um responsável da Sapec falou também aos jornalistas, garantindo que as autoridades estão a tentar controlar a nuvem de fumo tóxico que pode causar irritações ou náuseas a quem estiver mais próximo, nomeadamente nas freguesias das Praias do Sado, Faralhão e Gambia. A mesma fonte explicou que a unidade fabril continua hoje a laborar mas que o armazém onde deflagrou o incêndio ficou totalmente destruído, assinalando que ainda é prematuro avançar com qualquer hipótese para o início das chamas.

O responsável da empresa acrescentou ainda que estavam "perfeitamente preparados, do ponto de vista de segurança", para lidar com este tipo de situação: "a primeira intervenção foi da brigada interna, com um sistema de combate a incêndio que está montado", declarou.

O incêndio em dois armazéns de enxofre da Sapec teve início às 03:00. O incêndio já está controlado, mas as operações de rescaldo deverão prolongar-se por vários dias, disse o coordenador da Proteção Civil Municipal de Setúbal. As pessoas nas freguesias mais próximas foram aconselhadas a permanecer dentro de casa e a calafetar portas e janelas com toalhas molhadas.

