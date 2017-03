A zona do Castelo foi afetada pelo problema

Só hoje os bombeiros já foram chamados para quatro ocorrências relacionadas com abelhas

O calor que se tem feito sentir nos últimos dias levou a uma "invasão" da cidade de Lisboa por abelhas. A situação não é inédita, mas o dia de hoje está a ser especialmente trabalhoso para os bombeiros e para os apicultores.

Até às 16:00 tinham-se registado hoje quatro ocorrências relacionadas com abelhas que exigiram a presença dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Uma na zona de Alvalade, outra na 24 de Julho, outra perto do castelo de São Jorge (Rua das Flores de Santa Cruz) e, finalmente, uma outra junto à Assembleia da República (Rua Almeida Brandão). "É uma invasão de abelhas", brinca Jorge Trindade, chefe de turno dos sapadores de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, estas situações são normais e acontecem todos os anos quando a temperatura começa a subir. Este ano não foi exceção. Nos últimos dias, de acordo com os bombeiros sapadores, têm-se registado entre uma e duas chamadas para recolha de abelhas. Mas hoje o número duplicou.

"As pessoas ligam a reclamar e nós marcamos presença com meios para a recolha dos animais", explica. No entanto, acrescenta, o processo é efetuado por apicultores chamados para o efeito.

Segundo a mesma fonte, trata-se de abelhas do mel, que saem das colmeias para formar novas colmeias.