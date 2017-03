Pub

O portal bombeiros.pt anunciou hoje o lançamento de uma aplicação para 'smartphones' e 'tablets' que disponibiliza informações sobre temas de proteção civil a profissionais da área e ao público, e inclui um botão para pedido de emergência.

Segundo Sérgio Cipriano, da direção do portal e um dos autores do projeto, a aplicação bombeiros.pt, que desenvolveu em colaboração com Nuno Santos, "pode ser instalada por todos", mas a nova versão "destina-se mais aos agentes de proteção civil, dado que parte das suas funcionalidades são de caráter operacional".

"No entanto, o botão 'PANIC' [para pedido de emergência], por exemplo, pode ajudar qualquer pessoa em perigo", adiantou hoje o responsável à agência Lusa.

Sérgio Cipriano contou que esta nova funcionalidade do programa "surgiu da necessidade que os bombeiros podem ter em caso de emergência", como por exemplo "ficarem cercados pelo fogo, estarem caídos sem possibilidade de mobilização, etc.".

"Quando se carrega no botão 'PANIC', a aplicação envia uma mensagem para o número pré-programado definido pelo utilizador a dizer que está em perigo, referindo as coordenadas geográficas do local onde se encontra. Quem recebe a mensagem tem a possibilidade de carregar nas coordenadas, onde lhe é mostrado o mapa com o local onde o sinistrado se encontra", explicou.

Sérgio Cipriano reconhece que a aplicação, ao contemplar o botão 'PANIC' é uma mais-valia, pois acredita que "pode ajudar a salvar vidas".

No geral, em sua opinião, a ferramenta disponibilizada aos elementos da proteção civil também pode ser útil "no apoio à decisão em operações, dado que os dados passam a estar digitalmente disponíveis no bolso de cada agente".

Na nova aplicação bombeiros.pt, uma versão atualizada da anterior, lançada em 2014, que foi descarregada por cerca de 30 mil pessoas, foram introduzidas "essencialmente ferramentas de operações que facilitam a vida dos bombeiros nas diversas vertentes da sua missão, nomeadamente no pré-hospitalar, incêndios florestais, urbanos e matérias perigosas", segundo a fonte.

A bombeiros.pt apenas está disponível para dispositivos Android, mas os seus autores admitem que também poderá ser criada uma versão para sistemas IOS.

A nova versão da aplicação informática, que por enquanto é gratuita, começou a ser elaborada em meados de novembro de 2016 pelo bombeiro Sérgio Cipriano, natural de Gouveia, licenciado em Comunicação Multimédia, fundador da Associação Amigos BombeirosDistritoGuarda.com e diretor de informação do portal bombeiros.pt, e por Nuno Santos, também bombeiro, natural de Vila Pouca de Aguiar e licenciado em Engenharia Informática.

O projeto do portal dos bombeiros portugueses iniciou a 01 de outubro de 2004 com o portal bombeirosdistritoguarda.com, que mais tarde passou a ter a designação de www.bombeiros.pt.