Ministro da Saúde confirmou que a adolescente "não estava protegida do ponto de vista imunitário"

A jovem de 17 anos que morreu com sarampo no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, não estava vacinada, revelou hoje o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

"A jovem não estava protegida do ponto de vista imunitário", disse o ministro em conferência de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre se a rapariga estava vacinada. Segundo o Expresso, que cita fonte médica, a jovem não estava vacinada por opção da família: a mãe será antivacinas e adepta da homeopatia, pelo que não tinha dado à filha nenhuma das vacinas do Programa Nacional de Vacinação.

De acordo com uma nota do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a que pertence o Hospital Dona Estefânia, a jovem morreu "na sequência de uma situação clínica infeciosa com pneumonia bilateral -- sarampo".

A jovem estava internada desde o fim de semana na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do CHLC - Hospital Dona Estefânia, na sequência de uma pneumonia bilateral - complicação respiratória do sarampo. O Expresso revela que terá contraído sarampo no Hospital de Cascais, onde fora hospitalizada inicialmente devido a uma mononucleose. Foi contagiada por uma bebé de 13 meses, que também não estava vacinada.

Ontem, o hospital informara que a doente se encontrava ventilada, sob sedação e que o seu estado clínico era instável.

"A família acompanhou toda a evolução da situação clínica e o CHLC, com tristeza, lamenta a ocorrência e presta, publicamente, os seus sentidos pêsames", adianta a nota do Centro Hospitalar enviada à agência Lusa.

Este é o primeiro caso mortal por sarampo nos últimos 23 anos em Portugal. Entre 1993 e 1994 o país foi afetado por uma epidemia de sarampo que chegou aos três mil casos de doença.

Em 2016, Portugal recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS), um diploma que oficializava o país como estando livre de sarampo, até porque os poucos casos registados nos últimos anos tinham sido contraídos noutros países.

Com a vacinação gratuita das crianças, a partir de 1974, e sobretudo com a introdução de uma segunda dose de vacina em 1990, o sarampo acabou por se tornar quase uma doença esquecida ou invisível.

Mas entre 1987 e 1989 tinham sido notificados em Portugal 12 mil casos, contabilizando-se 30 mortes.

Surto "em vias de resolução"

O ministro da Saúde anunciou hoje que o surto de sarampo está "em vias de resolução" e afirmou que o debate em torno da possibilidade de tornar a vacinação obrigatória está aberto, mas que este não é o momento certo para uma decisão desta natureza.

O ministro disse que estão confirmados 21 casos de sarampo e que desde sexta-feira não há ocorrência de nenhum caso. "Acreditamos que estamos no início de um processo de estabilização", afirmou.

O ministro sublinhou a importância da população confiar nos serviços de saúde e do dispositivo montado para responder a este surto que atinge Portugal, mas também outros países europeus, como a Itália, onde estão notificados 1.500 casos de sarampo.

"O dispositivo está a funcionar, as autoridades de saúde estão a trabalhar, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estão a trabalhar em conjunto para tranquilizar os pais. Não há razão para alarme", disse.

Ainda hoje a Direção Geral da Saúde deverá emitir um conjunto de informações para as escolas, tendo em conta que hoje se inicia o terceiro período escolar e são justificadas algumas apreensões dos pais.

"Hoje mesmo falei com o ministro da educação e vão ser dadas orientações aos diretores escolares para que possam tranquilizar as famílias", adiantou.

Em relação aos maiores de 40 anos, estes têm "uma elevadíssima probabilidade de estarem imunizadas".