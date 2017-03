Pub

Pelo menos 40 pessoas assistiram à transmissão e nenhuma denunciou o caso

Uma jovem de 15 anos foi alegadamente abusada sexualmente por cinco ou seis homens ou jovens durante um vídeo transmitido em direto no Facebook Live, ao qual assistiram 40 pessoas que não fizeram qualquer denúncia à polícia.

Segundo o Departamento da Polícia de Chicago, nos Estados Unidos da América, é a segunda vez nos últimos meses que a polícia investiga um aparente ataque divulgado em direto pelo Facebook.

Em janeiro, quatro pessoas foram detidas depois de filmarem um homem com necessidades especiais a ser espancado.

A polícia só soube do último ataque quando a mãe da menina falou com o chefe do departamento da polícia, o superintendente Eddie Johnson, segunda-feira à tarde, informou o porta-voz do departamento, Anthony Guglielmi.

A mãe informou a polícia que a filha tinha desaparecido domingo, mostrando fotografias do alegado ataque sexual.

Depois de investigarem, os detetives encontraram hoje a jovem, que foi entregue à família.

À polícia, a jovem disse que conhece pelo menos um dos seus alegados atacantes.

Nenhuma detenção foi feita até ao momento.