Pub

O fogo que lavrava em Fernão Joanes, no concelho da Guarda, desde quarta-feira foi dado como dominado pelas 08:50 de hoje, anunciou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar.

Aquele fogo, que teve início pelas 13:44 de quarta-feira, registava pelas 09:30 de hoje no combate às chamas 388 operacionais apoiados por 122 viaturas.

O anúncio foi feito pela adjunta de operações no briefing das 09:00 com os jornalistas.

Devido a este incêndio, mantinha-se hoje de manhã o corte à circulação automóvel na autoestrada da Beira Interior (A23), entre Guarda Sul e Benespera.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Vários concelhos nos distritos da Guarda e de Castelo Branco estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com informação disponibilizada na página oficial da ANPC na Internet.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.