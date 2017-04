Pub

Foram mobilizados cerca de 60 operacionais, com 15 viaturas, apoiados por dois meios aéreos

O vento forte está a dificultar o combate a um incêndio em pinhal perto da Portela, em Vila Real, e para onde foram mobilizados cerca de 60 operacionais e dois helicópteros, informou o comandante dos bombeiros locais.

Miguel Fonseca, responsável pela proteção civil municipal e comandante dos bombeiros da Cruz Verde, referiu que o incêndio deflagrou cerca das 15:00, chegou a ser dado como dominado pelas 16:00, só que depois um novo foco obrigou a uma rápida deslocação dos meios, já que estava a arder perto de algumas habitações.

O responsável referiu que a prioridade foi defender três casas, que estavam no alinhamento do fogo, o que fez com que a cabeça do incêndio ganhasse dimensão.

Miguel Fonseca disse que o fogo "arde com alguma intensidade" e explicou que se trata de uma zona de pinhal adulto, com muito mato e íngreme.

A dificultar a ação dos operacionais está o vento muito forte que se faz sentir hoje na região.

Para o terreno foram mobilizado cerca de 60 operacionais, com 15 viaturas, que estão a ser apoiados por dois meios aéreos, um helicóptero médio com brigada helitransportada e um pesado, que está a combater na cabeça do incêndio.

O comandante disse ainda que, entretanto, verificaram-se projeções para a encosta da frente, para a zona da aldeia de Sabroso.

A estrada municipal que liga Vila Real ao Peso da Régua foi cortada para trabalhos de combate e, por causa do fumo, foi também cortada uma faixa de rodagem da autoestrada A24.

No concelho de Vila Real, os meios estão também a ser mobilizados para outro incêndio na zona da Campeã, que deflagrou às 14:25 e onde estão 72 operacionais e 21 viaturas.

Este fogo está a queimar uma zona de povoamento florestal.