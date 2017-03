Ralph Ellis tem 59 anos e tem feito carreira com declarações bombásticas

Investigador revisionista afirma que imagem gravada numa moeda é o retrato de Jesus Cristo. Mas está sozinho nesta conclusão

O historiador bíblico assumidamente revisionista Ralph Ellis veio a público afirmar que encontrou o primeiro (e único) retrato de Jesus Cristo, numa moeda do séc I.

Para ele, a imagem que se encontra numa moeda do Rei Manu, do reino de Edesa na Mesopotâmia, é do homem que os cristãos consideram ser o filho de Deus, pois Manu e Cristo são a mesma pessoa.

Um dos argumentos que Ellis usa é o facto de a imagem parecer mostrar que a figura tem uma coroa de espinhos, tal como a que segundo a tradição cristã foi posta sobre a cabeça de Cristo.

Não é a primeira vez que Ellis faz afirmações bombásticas, ligando acontecimentos da Bíblia a factos históricos comprovados. Por exemplo, já antes afirmara que Jesus de Nazaré foi na realidade Jesus ben Gamala, um líder da Galileia que liderou um movimento de cerca de 600 pessoas de oposição ao regime.