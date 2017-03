Pub

Terá acontecido no século XVI

Não existem muitos detalhes sobre Yasuke, o homem que é considerado o primeiro samurai negro da história. No entanto, a sua história poderá agora chegar ao cinema.

A produtora Lionsgate pediu ao guionista Gregory Wilden, criador de "Highlander", filme de 1986, para escrever um guião para a história de Yasuke.

De acordo com o Huffington Post, a história será baseada "na história verídica de um africano cuja viagem para o Japão vem também com histórias que se contradizem", diz Gregory Wilden.

"A história que eu escolhi foi a de que ele era um soldado escravo depois da queda de Abysinnian Bengal, um reino etíope", acrescentou.

Nessa história, Yasuke foi então vendido como escravo e acabou com o missionário italiano Alessandro Valignano, Wilden explica.

Yasuke deveria ter 20 e poucos anos quando Valignano o levou numa viagem até ao Japão em 1579, de acordo com alguns dados históricos, diz o Huffington Post.

Não se sabe o nome verdadeiro, sendo que Yasuke deve ser uma versão japonesa do seu verdadeiro nome. Quando o senhor da guerra Oda Nobunaga tomou conhecimento do imponente físico do africano, contratou-o para a sua guarda pessoal.

Rapidamente Yasuke subiu vários postos e tornou-se num samurai respeitado, que falava japonês de forma fluente.

Abaixo uma fotografia de uma estátua de Yasuke, criado pelo artista sul-africano Nicola Roos.