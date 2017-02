Pub

Autoridades espanholas não receberam o mandado de captura internacional e libertaram o recluso

Um dos reclusos chilenos que fugiram da prisão de Caxias e foram capturados em Madrid foi libertado pelas autoridades espanholas. Segundo o jornal Público, as autoridades não receberam um mandado de captura internacional para este recluso e viram-se obrigadas a libertá-lo.

O segundo homem chileno que também foi intercetado pela polícia espanhola vai permanecer na prisão, já que há um mandado de captura internacional em seu nome. Os dois homens, de 29 e 30 anos, foram abordados pela polícia no aeroporto de Barajas, Madrid, na posse de documentos falsos e ficaram sob custódia do Tribunal Superior de Justiça.

No entanto, o ministério da Justiça confirmou ao DN que existem mandados de captura em nome dos dois fugitivos chilenos e que desconhece o que terá motivado este incidente.

Os dois chilenos fugiram na madrugada de domingo da cela onde estavam detidos, juntamente com um recluso luso-israelita, e foram recapturados no mesmo dia em Madrid.

Os três homens, que aguardavam julgamento em prisão preventiva, fugiram depois de ter serrado as grades da cela com fio metálico e de cortarem a vedação do estabelecimento prisional.

Em atualização