Pub

O corpo da sexta vítima mortal foi encontrado a 200 metros do local da explosão

O secretário de Estado da Administração Interna confirmou ao meio-dia desta quarta-feira que já foi encontrado o corpo de mais uma vítima mortal da explosão na fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego. Nesta altura, o balanço é de seis mortos e dois desaparecidos, tendo sido alargado o perímetro de busca de 600 para 800 metros.

O corpo da sexta vítima mortal foi encontrado a 200 metros do local da explosão. "Foi uma explosão de dimensão incalculável", frisou Jorge Gomes.

No local, estão elementos do Instituto de Medicina Legal do Porto e de Coimbra, para auxiliar na identificação dos corpos.

Antes, o secretário de Estado da Administração Interna já tinha adiantado que as famílias das vítimas estão com "apoio psicológico permanente" e que, nesta altura, a prioridade das autoridades é "encontrar as oito pessoas que estavam no perímetro". "É isso que nos preocupa", frisou.

Questionado se ainda havia esperança de encontrar pessoas com vida, o secretário de Estado respondeu apenas: "não me atrevo a dizer isso". E acrescentou que "foi uma explosão fora do normal".

Setenta e cinco operacionais estão a tentar encontrar as pessoas ainda desaparecidas na sequência das explosões. "Os 75 operacionais que se encontram no terreno estão a fazer pesquisas numa área bastante grande. A explosão foi de uma dimensão fora do normal", referiu Jorge Gomes, que garantiu que as entidades presentes estão a tentar fazer o trabalho com rapidez, em respeito pelas famílias e para que estas possam fazer o luto.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.