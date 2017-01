Pub

Grupo de assaltantes conseguiu entrar no edifício e roubou zona da ourivesaria

Um grupo de assaltantes entrou durante a madrugada da passada quarta-feira no El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia, levando joias e relógios no valor de milhares de euros.

A notícia foi avançada este sábado pelo Correio da Manhã.

Os assaltantes, cinco ou seis, encapuzados, entraram no El Corte Inglés - que fica na Avenida da República - depois de terem conseguido aceder ao Starbucks, que dá acesso a todo o edifício do centro comercial. Partiram montras e portas, dirigindo-se depois à zona das ourivesarias, de onde levaram joias e relógios no valor de muitos milhares de euros.

O alerta foi dado para a esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia, mas quando os agentes chegaram ao local, pouco depois da uma da manhã, os assaltantes já tinham escapado, presumivelmente em duas viaturas estrategicamente estacionadas para facilitar a fuga.