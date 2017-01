Pub

Os distritos de Braga e Aveiro estão hoje sob 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, devido ao tempo frio, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Braga e Aveiro estão sob 'Aviso Amarelo' desde as 06:50 de hoje e até às 06:00 de terça-feira devido ao tempo frio, com persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante norte, soprando temporariamente moderado no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de gelo e geada, em especial nas regiões do interior.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 07 e 14, no Porto entre 03 e 14, em Vila Real entre 0 e 10, em Braga entre -1 e 14, em Aveiro entre 01 e 14, em Viseu entre 0 e 11, em Bragança entre -2 e 10, na Guarda entre -2 e 05, em Castelo Branco entre 04 e 12, em Coimbra entre 02 e 13, em Santarém entre 02 e 16, em Portalegre entre 04 e 10, em Évora entre 02 e 14, em Beja entre 02 e 14 e em Faro entre 06 e 17.