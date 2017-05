Pub

Dois homens morreram no sábado durante uma caminhada na zona de Alcanhões, Pernes, no concelho de Santarém. Os dois amigos, de 31 e 40 anos, sentiram-se mal e ainda telefonaram para o 112 pedir ajuda, ontem à tarde, mas quando os bombeiros chegaram já estavam inconscientes, segundo confirmou ao DN fonte dos bombeiros de Pernes. Os óbitos foram depois declarados pelo médico do INEM.

Fonte da GNR explicou ao DN que o INEM recebeu uma comunicação de uma das vítimas a pedir ajuda, por volta das 15.00, quando um deles já estaria inconsciente e ambos debilitados. Passados uns minutos tentaram devolver chamada e não houve resposta, o que levou as autoridades a ativar a localização através do telemóvel e a chegar às vítimas pelas coordenadas.

Pensa-se que as duas vítimas estariam a fazer uma caminhada de sobrevivência, já que estavam num terreno acidentado e tinham consigo algumas conservas e alguns bens de primeira necessidade. Uma das vítimas, a mais jovem, era militar da Força Aérea.

Não havia no local qualquer indícios de luta ou de crime, mas os corpos foram enviados para Santarém para serem autopsiados e a PJ está a investigar para esclarecer as circunstâncias da morte, segundo confirmou ao DN a mesma fonte.