Pub

Entre as razões da classificação estiveram o "génio do respetivo criador", "valor estético, técnico e material intrínseco", "conceção arquitetónica e urbanística", "extensão" e o que reflete do "ponto de vista da memória coletiva".

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai propor ao ministro da Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) da Pastelaria Mexicana, em Lisboa, revela um anúncio publicado hoje no Diário da República (DR).

Segundo a DGPC, a fixação da ZEP da Pastelaria Mexicana inclui o seu património artístico integrado.

De acordo com o anúncio, a consulta pública do processo está disponível durante 30 dias úteis, sendo que as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto desta direção-geral, que se pronunciará em 15 dias úteis.

Os elementos relevantes para o processo estão disponíveis nas páginas eletrónicas da DGPC e da Câmara de Lisboa, e o processo administrativo original está disponível para consulta, mediante marcação prévia, na DGPC, no Palácio Nacional da Ajuda.

A proposta da DGPC tem fundamento num parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, de setembro de 2016.

A Pastelaria Mexicana já tinha sido classificada como monumento de interesse público num despacho da Secretaria de Estado da Cultura, publicado a 10 de abril de 2014, que a destaca como um testemunho da Arquitetura Moderna.

Entre as razões da classificação estiveram o "génio do respetivo criador", "valor estético, técnico e material intrínseco", "conceção arquitetónica e urbanística", "extensão" e o que reflete do "ponto de vista da memória coletiva".

O diploma recorda a história do local, ao relatar que a Mexicana foi integralmente remodelada entre 1961 e 1962, segundo um projeto do arquiteto modernista Jorge Ribeiro Ferreira Chaves.

Entre o património integrado, a portaria destacou revestimentos cerâmicos, como o painel Sol Mexicano, de Querubim Lapa, datado de 1962, a cabine telefónica interior e o "passarinhário".

Em 2015, a pastelaria teve obras de remodelação, num valor superior a dois milhões de euros, acabando por ser reinaugurada a 18 de fevereiro de 2016.

A requalificação incluiu o restauro do painel cerâmico de Querubim Lapa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.