Apaixonada por livros, Cristina Puig é co-fundadora da plataforma espanhola Boolino, um site que nasceu com o intuito de promover a leitura entre os mais novos. Defende que os pais devem dar o exemplo e ler para os filhos logo desde os primeiros meses de vida. Diz que aprender a ler é muito difícil, mas concentrar-se na leitura de um livro é ainda mais difícil. Foi uma das oradoras convidadas do 2º Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria, que decorreu durante o mês de março, em Espanha.



Porque é que as crianças e jovens leem pouco?

Temos de pensar de acordo com as idades. Quando falamos das crianças dos zero aos 6 anos, são os pais que leem. Não leem pouco, quem lê pouco são os pais. Nessa fase, as crianças adoram os livros, portanto é um questão de passar mais tempo com eles. Dos 8 aos 12 anos, precisam de encontrar livros que gostem ou desejem ler. A leitura não é fácil, portanto é preciso insistir, acompanhar as crianças, sentarmo-nos com elas a ler. Ler não é fácil, por isso é que muitas deixam de o fazer. A partir dos 12 anos, os adolescentes leem se os amigos à sua volta também o fizerem. Às vezes não leem livros, mas blogs. Se isto está mal? Não, o que interessa é que leem.

Participou no 2º Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria onde falou sobre a mudança de hábitos nas crianças com apenas 10 minutos de leitura por dia. Como é que isso se consegue?

Desde que nascem, começando com 10 minutos de leitura por dia. Mais tarde com 15 minutos e depois com tardes inteiras. Trata-se de adquirir o hábito de leitura. Ler é uma habilidade que se adquire e um hábito que se fomenta a cada dia. Aprender a ler é muito difícil, mas aprender a concentrar-se na leitura de um livro é ainda mais difícil.

Qual a importância da leitura para o crescimento?

Ler ativa várias áreas cerebrais: a dos símbolos, a da matemática, a das emoções, a da consciência crítica.... Não podemos não ler, não é uma opção.

Em que altura deve surgir o primeiro contacto com os livros?

Desde sempre, mas principalmente quando as crianças começam a manipular objetos com as mãos.

Para incutir o hábito da leitura nos mais novos, é importante que os pais também leiam?

Sim, o exemplo é importante para que as crianças adquiram o hábito da leitura. Os pais devem ler com os filhos, junto aos filhos, comprar livros...

Na escola, como é que os professores podem ajudar a fomentar o gosto pela leitura?

Os professores fazem esse trabalho, mas é em casa que este se torna mais importante. Se os pais não leem, os filhos também não vão ler, mesmo que os professores os tenham ensinado.

O que a levou a criar a plataforma de leitura Boolino?

Foi a necessidade de, enquanto mãe, saber que livros deveria comprar para os meus filhos. A Boolino é o BookAdvisor de crianças e jovens leitores. Dependendo da idade das crianças e do seu comportamento, recomendamos os melhores livros. Além disso, temos planos de leitura para crianças dos zero aos 8 anos e dos 8 aos 12 anos, que fomentam a leitura em casa, com ferramentas e jogos.

Há uma quantidade enorme de livros para crianças. Como é que se escolhem os mais adequados?

O melhor é ouvir os conselhos dos melhores especialistas, como livreiros e bibliotecários, e ouvir muitos, porque há certamente muitas propostas que não conhece e que vai adorar.

Qual é a sua relação com os livros?

Antes de criar a Boolino não tinha qualquer ligação ao setor editorial, mas o meu sócio e co-fundador Sven Huber já tinha trabalhado com a indústria.

Na sua opinião, como é que tem evoluido a relação das crianças e jovens com os livros nas últimas décadas?

As crianças têm muitas distrações e outras atividades de lazer, mas a leitura mantém, no entanto, um lugar importante na vida dos mais novos. Embora tenham que estudar muito e façam muitas atividades extracurriculares, ainda se sentem atraídos pelos livros, desde que os vejam.