A Câmara de Lisboa vai analisar um projeto de arquitetura para transformar o antigo cinema Odeon, encerrado desde os anos 90 do século passado, num edifício com 10 apartamentos e uma loja, condicionado à preservação de traços históricos.

Segundo a proposta que vai ser discutida na reunião privada de quinta-feira, e à qual a agência Lusa teve acesso esta segunda-feira, em causa está um pedido de licenciamento feito em março de 2016 pela Grand Odeon Properties Lda., proprietária do imóvel situado nas ruas dos Condes e das Portas de Santo Antão, na freguesia de Santo António.

"A proposta preconiza uma alteração de uso do edifício (Cinema Odeon), passando a ter usos habitacional (10 fogos) e terciário (um espaço comercial), com introdução de estacionamento em cave, sendo conservada a volumetria do edifício e as suas fachadas e parte do interior, nomeadamente a boca de cena, laterais das coxias e parte do teto", aponta a proposta assinada pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.

Além da alteração do uso do espaço, projeta-se uma ampliação da superfície de pavimento, que passa de 2239,36 metros quadrados para 2734,16 metros quadrados.

O edifício encontra-se numa Zona de Proteção da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Chamada a pronunciar-se, a DGPC emitiu um parecer favorável condicionado à "realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico, cujos resultados poderão introduzir alterações ao projeto", à "preservação das caixilharias/carpintarias dos vãos exteriores do piso térreo nos dois arruamentos" e ainda à "execução da caixilharia das novas trapeiras em ferro ou madeira".

Por seu lado, os serviços camarários exigiram a entrega de um estudo hidrogeológico e de dados sobre a caixilharia nova a utilizar nas fachadas, "por forma a aferir da sua adequação às características arquitetónicas do edificado", assinala a proposta.

O documento adianta que o gabinete do ministro da Cultura autorizou a "afetação do antigo Cinema Odeon a atividade diferente".

Localizado junto ao Coliseu dos Recreios, o Cinema Odeon foi inaugurado em 1927 num edifício em estilo 'art déco', acolhendo filmes do cinema mudo e sonoro e outros espetáculos, nomeadamente de teatro radiofónico.

O cinema encerrou nos anos 90 do século passado, numa altura em que só projetava filmes pornográficos.

O edifício foi esvaziado do seu recheio e as fachadas encontram-se atualmente vandalizadas e em mau estado.

Na reunião privada estará também em apreciação um pedido de licenciamento feito pelo Fundo de Investimento Imobiliário IMOCONVENTO para ocupação do edifício da antiga fábrica de azulejos que existia no interior do Quarteirão do Marianos, freguesia da Estrela, com 43 fogos de habitação e áreas de comércio e de estadia.

O projeto sofreu alterações após recomendações da Provedoria de Justiça e da entrada em vigor do plano de pormenor da Madragoa, prevendo agora a criação de 76 lugares de estacionamento e a manutenção das fachadas e da cobertura.

No encontro estará ainda em discussão o projeto de arquitetura para instalação de um centro académico do Instituto Superior Técnico (IST) no Arco do Cego, freguesia das Avenidas Novas.

O espaço, onde funcionou uma estação rodoviária e de elétricos da Carris, foi cedido pela Câmara de Lisboa ao IST em 2011 e acolherá também um posto dos bombeiros.