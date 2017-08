Aterragem de emergência em praia da Caparica mata dois banhistas

Pub

Vítimas são um homem e uma criança. Tripulantes terão indicado às autoridades que tiveram problemas técnicos

A aterragem de emergência de uma avioneta na praia de São João, na Costa de Caparica, Almada, fez dois mortos esta quarta-feira. As vítimas mortais são banhistas que se encontravam no areal e que foram atingidas pela aeronave: um homem e uma menina, confirmou ao DN fonte do INEM, que diz não ter indicação de outros feridos. O comandante Paulo Isabel, da Capitania de Lisboa, revelou que o homem tinha 56 anos e a menina 8.

Não há, até ao momento, indicação de que as vítimas sejam familiares.

Para o local foi já enviado apoio psicológico do INEM.

Os dois ocupantes da avioneta saíram ilesos, informou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional, e estão já a ser ouvidos pelo serviço de investigação criminal da Polícia Marítima. A aeronave deverá ser retirada do local ainda durante esta quarta-feira.

A avioneta do Aeroclube de Torres Vedras teve o acidente na altura em que estava a decorrer uma aula de instrução, informou o comandante Paulo Isabel, da Capitania de Lisboa.

A aeronave tinha sido alugada pela escola G-AIR de Cascais. Esta empresa recusa, para já, prestar quaisquer declarações ao DN. Irá, em breve, emitir um comunicado.

Um dos tripulantes disse a Paulo Isabel que a aeronave teria tido um problema técnico e que por isso tiveram de aterrar de emergência, apurou o DN.

Fernando Serrasqueiro, ex-secretário de Estado socialista do Turismo, estava na praia de São João quando aconteceu o acidente, a algumas dezenas de metros do local.

Ao DN, disse que se apercebeu de que a aeronave sobrevoava o areal a pouca altitude, mas não notou qualquer problema até que aconteceu a aterragem, porque os banhistas no local começaram a correr. "Julguei que podia estar a fazer exercícios. Houve quem dissesse que estava a fazer pouco barulho, mas não me apercebi de nada", contou. "Nem julguei que tivessem morrido pessoas".

Na praia, várias pessoas dizem que não ouviram qualquer barulho.

Não há ainda previsão para a retirada da aeronave da praia e também não houve autorização para os corpos serem retirados do local.

A aterragem de emergência foi confirmada ao DN por fonte do CDOS de Setúbal. De acordo com a página da Proteção Civil, estão no local 30 operacionais, apoiados por 13 veículos. O alerta foi dado às 16:51.

João Quadros, humorista, partilhou no Twitter imagens do acidente.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários explicou à Lusa que foi notificado do acidente, estando uma equipa deste organismo já no local.

No local estão quatro ambulâncias, uma viatura de apoio e elementos da Polícia Marítima, com o comandante Pedro Coelho Dias a referir que também já foi contactado o Centro de Busca e Salvamento Aéreo.

