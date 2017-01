Pub

Aplicação para smartphones permite que, num atentado terrorista ou catástrofe natural, utilizadores possam fazer uma ligação rápida para o gabinete de emergência consular

Se está a planear deslocar-se ao estrangeiro, instale a aplicação Registo Viajante. A app, a ser apresentada hoje pelo governo, permite que o viajante entre em contacto direto com o gabinete de emergência consular e seja localizado e contactado mais facilmente numa situação de emergência - atentado terrorista ou terramoto, por exemplo -, no país onde se encontra. "Esta app é pensada particularmente para aqueles que estão em viagens de turismo, profissionais ou académicas e que, na maior parte das vezes, não se inscrevem nos serviços consulares", explicou ao DN José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Até agora, em caso de acidente rodoviário ou ferroviário, incêndio, atentado terrorista ou outra situação de emergência no estrangeiro, Portugal tinha de contactar as autoridades desse país para saber se estavam cidadãos nacionais envolvidos. "Essas autoridades procedem a uma identificação das nacionalidades que estão no local, o que, em regra, é processo muito difícil, porque muitas vezes não é fácil identificar as pessoas." Com o lançamento desta aplicação para dispositivos móveis, o processo torna-se mais fácil. Se os portugueses nesse país estiverem registados, podem ser localizados através do serviço de georreferenciação.

"Esta é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem como destinatários cidadãos nacionais, lusodescendentes ou com dupla nacionalidade que estejam em viagem ou deslocação de curta duração ao estrangeiro, permitindo que, em caso de emergência, possamos mais facilmente localizá-los", referiu José Luís Carneiro. Ao mesmo tempo, prosseguiu, "os próprios viajantes podem mais facilmente entrar em contacto com as representações diplomáticas e consulares portuguesas".

Desta forma, diz o secretário de Estado, "estes portugueses ficarão com uma ligação mais direta ao nosso gabinete de emergência consular e, por essa via, podemos mais facilmente e com maior celeridade acionar os mecanismos de apoio consular e diplomático no contacto e no diálogo com as autoridades policias, judiciárias ou sociais dos países onde ocorrem esses eventos".

Informação sobre o destino

A informação que está disponível no portal das comunidades portuguesas passa a estar acessível também na aplicação. Quer isto dizer que o utilizador pode informar-se sobre as condições de segurança nos países que vai visitar, receber recomendações de segurança sempre que a situação no país se agravar, ter acesso a contactos em caso de emergência e outras informações úteis. Além disso, também recebe informação sobre as representações diplomáticas e consulares de Portugal.

A aplicação, disponível para sistemas iOS e Android, é gratuita e voluntária. Ao entrar, o utilizador é convidado a registar-se, cedendo informações como o nome, o número de Cartão de Cidadão ou do passaporte, o de telemóvel e a morada. Reconhecendo que esta questão preocupa os portugueses, José Luís Carneiro adiantou que "a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais inseridos na aplicação serão garantidas pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares Portugueses".

Depois de efetuar o login, o utilizador tem à disposição várias funcionalidades. Pode fazer o registo da viagem e guardar fotos e será o único a ter acesso às mesmas; pode consultar informações sobre a rede consular e diplomática, a fim de saber a quem se dirigir; e tem ainda acesso ao SOS Emergência, serviço que possibilita uma ligação rápida com o Gabinete de Emergência Consular em caso de crise.

Imagine um atentado terrorista. Se os portugueses que viajaram para o país onde aconteceu tiverem introduzido essa informação na aplicação - que irá solicitar a data de início e fim da viagem -, mais facilmente o governo saberá quem ali está e através da georreferenciação - ativada em caso de emergência - quem se encontrava próximo da zona do atentado. Por outro lado, os portugueses que estão no resto do país também recebem uma notificação, dando conta da ocorrência.

A aplicação Registo Viajante é apresentada hoje, às 09.30, na Sala de Conferências de Imprensa do Palácio das Necessidades, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do secretário de Estado das Comunidades. Numa primeira fase, estão previstas parcerias com a TAP e a RTP para a divulgação da app.