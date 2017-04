Pub

A emissão que assinalou os quatro anos do TSF Runners levou o ministro da Educação e o atleta olímpico Fernando Pimenta à escola para praticar diversas modalidades

A escola até já está de férias, mas tem as portas abertas para atividades desportivas. E ontem os convidados eram olímpicos: o canoísta Fernando Pimenta, medalha de prata nos Jogos de Londres 2012, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que foi adido da missão portuguesa nas mesmas Olimpíadas. A recebê-los na Escola Dr. António Pinto Ferreira, em Junqueira, Vila do Conde, estava José Garcia, professor e chefe de missão aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quem os juntou foi o programa radiofónico TSF Runners, que na emissão de ontem comemorou quatro anos.

O desporto escolar acabou por ser o tema principal desta emissão feita a partir da freguesia de Vila do Conde. O ministro e o desportista encontraram dezenas de jovens alunos do agrupamento que tinham à disposição um conjunto de equipamento para a prática de diferentes modalidades. Tiago Brandão Rodrigues levou apenas sapatilhas, tal como Fernando Pimenta, mas o vestuário não impediu os dois de se juntarem aos mais novos na prática de desportos.

Começaram na canoagem. É óbvio que não era possível colocar uma canoa num curso de água. Havia antes ergómetros de caiaque, equipamentos onde se pode simular a canoagem. Pimenta e o governante competiram e o ministro acabou por ganhar. "Acaba de acontecer um fenómeno", atirou Tiago Brandão Rodrigues, em ambiente descontraído.

"O desporto escolar pode servir de montra e de alavanca do desporto. Na escola podem experimentar diferentes modalidades e têm a possibilidade de descobrir a verdadeira vocação para o desporto competitivo. Ou ganhar hábitos para um complemento saudável à vida académica", salientou Tiago Brandão Rodrigues, durante as conversas que foi mantendo ao longo da emissão do TSF Runners, entre as 16.00 e as 17.00

Fernando Pimenta realçou que "contacto com diferentes modalidades é muito importante", tendo em conta o seu exemplo até chegar à canoagem. O ministro também foi praticante federado de voleibol, mas chegou a praticar atletismo, na vertente de corta-mato.

A ligação das escolas ao mundo desportivo é um dos aspetos que estão a ser trabalhados. O ministro da Educação, que tem a tutela do desporto, recordou que a Secretaria de Estado da Juventude foi incluída no Desporto e Educação para que a articulação seja eficaz. E apontou que têm sido realizados protocolos com federações para que a prática diversificada seja mais constante no desporto escolar, atingindo já 35 modalidades, sem esquecer que o desporto adaptado merece também atenção.

Mais uns minutos e já estavam a jogar futebol, tendo Tiago Brandão Rodrigues demonstrado alguma habilidade, a mesma que exibiu quando voltou a defrontar Fernando Pimenta no ténis de mesa e no voleibol. "Foi uma tarde gratificante, estar numa escola que abre nas férias para o desporto", concluiu o atleta de canoagem.

O TSF Runners é um programa semanal, às sextas-feiras das 16.00 às 17.00, conduzido por Bárbara Baldaia, sobre corrida. "Na altura, havia uma moda, uma loucura com a corrida. Não havia nenhum programa que se dedicasse a isso e foi assim que surgiu o TSF Runners", explica a jornalista. O objetivo nunca foi dar atenção a atletas, antes "contar histórias de superação pela corrida, mesmo de pessoas que até mudaram de vida com a corrida". Ontem, os quatro anos acabaram por se estender ao desporto escolar pela vontade de realizar a emissão numa escola e pelo aceitação do ministro em participar.

