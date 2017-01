Pub

Basta entabular conversa com a Alexa, o nome da operadora virtual do Amazon Echo, e dizer-lhe qual é o pedido. Ela trata do resto. O problema é quando ouve um programa de TV e acha que é a sério

Uma frase dita num programa de televisão pode fazer com que um robô comece a comprar casas de bonecas na Amazon.

O melhor é contar a história passo a passo.

A Amazon tem um dispositivo chamado Echo, que inclui o sistema de inteligência artificial Alexa, que reage a comandos de voz e obedece à vontade dos donos, seja para pôr a tocar a playlist preferida, esclarecer sobre as previsões meteorológicas, ou fazer compras na internet. Basta entabular conversa com a Alexa e dizer-lhe qual é o pedido. Ela trata do resto.

Foi isso que fez uma criança de seis anos, no Texas, Estados Unidos, quando se virou para o Amazon Echo dos pais e disse: "Alexa, podes brincar comigo e arranjar-me uma casa de bonecas?".

O pai e a mãe só se aperceberam do diálogo da filha com o gadget da Amazon quando lhes entregaram ao domicílio uma casa de bonecas no valor de 160 dólares (152 euros).

Num programa numa estação de televisão de San Diego, o pivô, ao relatar o episódio, repetiu inadvertidamente as palavras mágicas: "Adoro quando ela diz 'a Alexa encomendou-me uma casa de bonecas'".

Dito, escutado e feito. Os Amazon Echo dos espectadores do programa estavam de ouvidos atentos, obedeceram às ordens do jornalista e desataram a tentar comprar casas de bonecas.

A Amazon garante que aceita a devolução dos pedidos feitos por engano. Ainda assim, para salvaguardar eventuais surpresas, o melhor é ativar um código de segurança quando se trata de pedir à Alexa para ir compras.