Pub

Antigos gestores da PT são suspeitos de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento

Os antigos gestores da PT Zeinal Bava e Henrique Granadeiro forma constituídos arguidos esta sexta-feira no caso da Operação Marquês, confirmou a Procuradoria-geral da República. Este caso tem também como arguido José Sócrates.

Segundo comunicado da PGR, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro "são suspeitos da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento". A notícia tinha sido avançada pela SIC Notícias.

Bava e Granadeiro são, respetivamente, ex-presidente executivo e ex-presidente do Conselho de Administração da PT, e já tinham sido envolvidos no processo em julho do ano passado, quando foram alvos de buscas.

Em atualização