Os eurodeputados portugueses Ana Gomes, Marisa Martins e Nuno Melo integram o grupo de observadores eleitorais destacados pela União Europeia, a pedido do Governo timorense, para acompanhar as eleições presidenciais de 20 de março em Timor-Leste.

Além dos portugueses, a lista é composta pela britânica Neena Gill, o espanhol Javier Nart, o italiano Ignazio Corrao e a letã Ines Vaidere, que se juntam à chefe de missão de observadores, a basca Izaskun Bilbao Barandica, de acordo com informação avançada à agência Lusa por um membro da equipa da missão de observação.

Estes observadores, que são esperados na semana antes do voto, juntam-se a uma equipa de 16 observadores que começaram no dia 24 de fevereiro a instalar-se em oito municípios de Timor-Leste, de onde acompanharão nos próximos meses as eleições presidenciais e legislativas do país.

Além dos observadores, está em Timor-Leste uma equipa de sete especialistas eleitorais que acompanham em Díli vários aspetos de todo o processo eleitoral.

Depois, para as eleições legislativas (previstas para o inicio de julho) deverão chegar a Timor-Leste mais 10 observadores, elevando para cerca de 50 o número de especialistas e observadores destacados para os dois processos eleitorais.

Oito candidatos apresentaram-se às eleições presidenciais que decorrem a 20 de março, com o período da campanha a decorrer entre 03 e 17 de março, dia em que está marcado o único debate televisivo da campanha em que participam todos os candidatos.