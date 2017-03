Pub

Candidata social-democrata diz que não quer apenas uma "cidade bonita"

Teresa Leal Coelho afirmou-se hoje "motivada" e "mobilizada" para a corrida às autárquicas deste ano. "Serei, dentro de alguns meses, presidente da Câmara de Lisboa", afirmou a candidata do PSD, que falava aos jornalistas à margem da reunião do Conselho Nacional do PSD, depois de já ter falado aos conselheiros nacionais do partido. O nome de Teresa Leal Coelho foi aprovado na última terça-feira pela Comissão Política Nacional do PSD, mas a escolha está longe de ser consensual entre os sociais-democratas.

A deputada e vice-presidente social-democrata disse ter um projeto para a cidade e prometeu "trabalhar para as pessoas que querem aqui viver, querem aqui trabalhar, querem aqui estudar". "Não queremos uma cidade que seja apenas bonita e que acolha bem os turistas", sublinhou, acrescentando não querer "uma cidade embelezada mas que não tenha infraestruturas seguras".

Teresa Leal Coelho adiantou que já recebeu o programa eleitoral para a capital, elaborado por José Eduardo Martins (um crítico de Passos), a pedido da concelhia de Lisboa. A candidata sublinhou que serão agora feitas alterações e aditamentos ao docuento, que qualificou como "um ponto de partida muito bom". Leal Coelho disse ainda que a sua equipa será apresentada "oportunamente".