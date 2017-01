Pub

Ex-presidente do BES está a ser interrogado no Departamento Central de Investigação e Acção Penal no processo que envolve José Sócrates

Ricardo Salgado foi, esta quarta-feira, constituído arguido na Operação Marquês. Um comunicado da Procuradoria-geral da República confirma que o ex-banqueira está a ser interrogado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal naquela qualidade processual.

"O arguido é suspeito da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada", diz o comunicado da PGR.

O Ministério Público tem suspeitas relativamente a dinheiro encontrados nas contas de Carlos Santos Silva, amigo do antigo primeiro-ministro. Suspeita-se que grande parte desse dinheiro, mais de 17 milhões de euros, tenha tido origem em sociedade com ligações ao grupo Espírito Santo.

Ricardo Salgado, arguido noutros processos, estará a ser interrogado pelo procurador Rosário Teixeira e pelo inspetor da Autoridade Tributária Paulo Silva.

O processo Operação Marquês conta com 19 arguidos, entre os quais o antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates, que esteve preso preventivamente mais de nove meses, e que está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

Entre os arguidos contam-se o ex-ministro socialista Armando Vara e a filha, Carlos Santos Silva, empresário e amigo do ex-primeiro-ministro, Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, João Perna, antigo motorista do ex-líder do PS, Paulo Lalanda de Castro, do grupo Octapharma, Inês do Rosário, mulher de Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e os empresários Diogo Gaspar Ferreira e Rui Mão de Ferro.

A conclusão da investigação da "Operação Marquês" ficou agendada para março de 2017, depois de em setembro a PGR ter concedido mais 180 dias (seis meses) para a "realização de todas as diligências de investigação consideradas imprescindíveis".