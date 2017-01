Pub

Comissão Política Nacional do PSD aprovou primeiro lote de candidaturas às próximas eleições autárquicas: 46 já estão definidas, faltam 262. Destas, 173 estão para aprovação distrital, 89 nas concelhias

O PSD aprovou hoje os primeiros 46 candidatos às eleições autárquicas, uma lista onde se destaca o Porto, onde avança o independente Álvaro Almeida. Para completar o mapa ficam a faltar 262 candidatos - 173 estão para aprovação das distritais do partido, 89 não passaram ainda a fase de aprovação concelhia. A Câmara de Lisboa continua sem candidato à vista.

Da lista divulgada pelos sociais-democratas constam duas recandidaturas em capitais de distrito: Almeida Henriques volta a avançar em Viseu; Rogério Bacalhau candidata-se a novo mandato em Faro.

Em Leiria, a Comissão Política Nacional confirmou o nome de Fernando Costa. A escolha do ex-presidente das Caldas da Rainha, que neste último mandato autárquico deu a mão ao PCP como vereador em Loures, afasta o cenário de uma coligação com o CDS na candidatura à câmara leiriense.

Oficializado ficou também o apoio a Marco Almeida, que vai disputar a câmara de Sintra ao PS. Há quatro anos, Marco Almeida (que até aí era vice-presidente de Fernando Seara na autarquia) avançou como independente depois de o PSD ter optado por Pedro Pinto. Marco Almeida acabaria por perder as eleições para Basílio Horta, mas obteve 25,4% dos votos, enquanto o PSD se ficava pelos 13,8%. Acabou expulso do PSD em 2014, mas a reconciliação está agora selada. Por definir está ainda o eventual apoio do CDS, que ainda não tomou uma decisão sobre Sintra.

Ainda no distrito de Lisboa, Carlos Carreiras recandidata-se em Cascais, enquanto na Azambuja (PS) avança Rui Corça. Na Amadora (PS) volta a avançar Carlos Silva. Frederico Rogeiro é o nome para Alenquer (também do PS).

Leiria é o distrito com mais candidatos já aprovados pela comissão política laranja - são oito no total, entre os quais Peniche (Filipe Sales); Nazaré (Alberto Belo); ou Caldas da Rainha (recandidatura de Fernando Ferreira). Segue-se Santarém, que tem seis municípios já definidos (mas não a capital de distrito, que é social-democrata). Em Aveiro há cinco candidatos definidos. A capital de distrito, liderada pelo social-democrata Ribau Esteves (em coligação com o CDS) não surge neste primeiro lote de aprovações. Em Setúbal e em Faro há quatro candidaturas definidas. Já no distrito de Braga está aprovado apenas o candidato a Guimarães, que volta a ser André Lima. Ricardo Rio, que lidera a câmara bracarense, também não surge neste lote inicial.

No Porto, além da Invicta - onde Álvaro Almeida, ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde, enfrenta o atual presidente Rui Moreira, apoiado por socialistas e centristas - estão aprovados Lousada (Leonel da Silva) e a Paços de Ferreira (Joaquim Pinto).

Aprovados em comissão política nacional, os candidatos autárquicos têm que ir ainda à ratificação do Conselho Nacional do partido, o que deverá acontecer em março, já com o lote de candidaturas completo.

Eis a lista completa hoje aprovado em Comissão Política Nacional:

AVEIRO

Águeda - Miguel Ângelo Roque dos Santos Bouça (Independente)

Anadia - Litério Augusto Marques

Arouca - Fernando Brandão Mendes

Castelo de Paiva - José Duarte de Sousa Rocha

Oliveira do Bairro - António Augusto Marques Mota

BRAGA

Guimarães - André Lima

CASTELO BRANCO

Covilhã - Marco Samuel da Silva Baptista

Proença-a-Nova - Helena Maria Ribeiro Mendonça Antunes Martins

Vila Velha de Ródão - Carlos Manuel Correia Cardoso Martins Faria

FARO

Albufeira - Carlos Eduardo Silva e Sousa

Faro - Rogério Bacalhau

Monchique - Rui Miguel da Silva André

São Brás de Alportel - Bruno Sousa Costa

LEIRIA

Alvaiázere - Célia Margarida Gomes Marques

Ansião - Fernando Ribeiro Marques

Batalha - Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos

Caldas da Rainha - Fernando Ferreira

Figueiró dos Vinhos - Luís Filipe Antunes da Silva

Leiria - Fernando José da Costa

Nazaré - Alberto Madail Silva Belo

Peniche - Filipe Maia de Matos Ferreira Sales

LISBOA

Amadora - Carlos Manuel dos Santos Batista da Silva

Azambuja - Rui Pedro Figueiredo Corça

Cascais - Carlos Manuel Lavrador Jesus Carreiras

Sintra - Marco Paulo Caldeira de Almeida (Independente)

Alenquer - Frederico Augusto Soares Rogeiro

PORTO

Lousada - Leonel Domingos Reis Vieira da Silva

Paços de Ferreira - Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto

Porto - Álvaro Almeida

SANTARÉM

Abrantes - António da Fonseca Ataíde Castelbranco

Cartaxo - Jorge Bruno da Silva Barbosa Gaspar

Coruche - Liliana Sofia Ferreira Santos Pinto

Mação - Vasco António Mendonça Sequeira Estrela

Sardoal - António Miguel Cabedal Borges

Tomar - Luís Filipe Gonçalves Boavida

SETÚBAL

Almada - Nuno Filipe Miragaia Matias

Montijo - João Manuel Pereira Afonso

Palmela - Paulo Jorge Simões Ribeiro

Seixal - Manuel Pires de Andrade Pereira

VIANA DO CASTELO

Monção - António Fernandes Barbosa

Ponte de Lima - Manuel Pereira da Rocha Barros

VILA REAL

Boticas - Fernando Eirão Queiroga

Chaves - Candidato à CM: António Cândido Monteiro Cabeleira

Murça - Mário Artur Correia Lopes

VISEU

Viseu - António Almeida Henriques

Vouzela - Rui Miguel Ladeira Pereira