Líder da concelhia socialista, o candidato do PS é licenciado em Teologia

Socialistas avançam com o presidente da concelhia, Manuel Oliveira de Sousa. Deputado Filipe Neto Brandão é o candidato à Assembleia Municipal

É oficial: o PS já tem candidato à Câmara Municipal de Aveiro, depois de frustrada a possibilidade do atual autarca de Águeda, Gil Nadais, avançar na capital do distrito. O presidente da concelhia socialista, Manuel Oliveira de Sousa, é o nome no qual o PS aposta para recuperar um município que já foi seu e que é presidido pelo social-democrata Ribau Esteves.

A acompanhar o candidato à câmara estará o deputado Filipe Neto Brandão, como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Aveiro.

A Comissão Política Concelhia do PS esteve reunida este sábado para, "depois de ponderação com os órgãos nacionais e distritais, aprovar o nome dos primeiros candidatos nas listas para a Câmara Municipal de Aveiro e Assembleia Municipal de Aveiro", refere o partido em comunicado.

Licenciado em Teologia e professor do ensino secundário, Manuel Oliveira de Sousa é vereador na Câmara desde outubro, em substituição de Eduardo Feio, que assumiu na altura a liderança do Instituto da Mobilidade e Transportes.