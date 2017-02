Pub

António Vilela terá sido detido por suspeitas de corrupção. Dono de escola profissional Amar Terra Verde, João Luís Nogueira, também detido

O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Braga, por suspeitas de corrupção e prevaricação, relacionadas com a alienação de 51% de uma escola profissional, disse à Lusa fonte ligada ao processo. A notícia foi avançada pelo JN.

O processo, que levou também à detenção do proprietário da Escola Profissional Amar Terra Verde, João Luís Nogueira, está relacionado com a venda, em 2013, de 51% do capital desta escola, fundada pelos municípios de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, a uma empresa privada. Sob investigação está ainda a concessão de um estacionamento de superfície e a construção de um parque de estacionamento.

A mesma fonte revelou que os dois detidos vão ser ouvidos pelo Ministério Público (MP) e pelo Juiz de Instrução no Tribunal de Braga, desconhecendo-se ainda se isso acontecerá durante o dia de hoje.