Presidente vai passar a meia-noite do dia 25 de dezembro num hospital, mas antes quis participar numa tradição única de Natal no país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bebeu hoje à tarde uma ginjinha no Barreiro, "tradição única" no país na véspera do dia de Natal.

O chefe de Estado chegou à cidade do Barreiro, distrito de Setúbal, pouco depois das 15:30, e centenas de pessoas aguardavam Marcelo, que brindou os presentes com muitas fotografias e cumprimentos.

Aos jornalistas, o Presidente enalteceu a "tradição única" que hoje acompanhou no Barreiro, e adiantou que hoje à noite vai visitar uma unidade hospitalar e passar a meia-noite de 25 de dezembro com os profissionais da referida unidade.

Soares é "figura marcante"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se a comentar o estado de saúde de Mário Soares, sublinhando, todavia, o papel do antigo chefe de Estado como figura marcante da democracia portuguesa.

"Há uma coisa que reconhecemos: Há figuras que marcaram e marcam a nossa democracia. E o povo, democratas e povo em geral, está grato relativamente a essas figuras. Não é preciso ser-se da mesma cor [política] para se reconhecer o que fizeram pelo país", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, que falou esta tarde aos jornalistas no Barreiro.

"Todos nós, portugueses, estamos todos muito gratos" para com Mário Soares, prosseguiu.

E acrescentou, lacónico: "É isso que quero dizer hoje".

Antes, o chefe de Estado havia estado no hospital da Cruz Vermelha, no dia em que o porta-voz da unidade, José Barata, declarou que o ex-Presidente Mário Soares "está em estado crítico".