O Presidente da República condecorou esta terça-feira a equipa que salvou o bebé nascido de uma mãe em morte cerebral, agradecendo a dedicação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que é independente do estatuto profissional, "por muito importante que seja".

"As pessoas não estão aqui - por muito importante que seja o estatuto profissional, e é - por causa do estatuto profissional. As pessoas não estão aqui por causa do conceito social, não estão aqui por causa da publicidade daquilo que fazem", defendeu o chefe de Estado, num discurso de defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de elogio dos seus profissionais.

Numa cerimónia em que esteve presente o ministro da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou a unidade de cuidados intensivos neurocríticos do Hospital de São José, em Lisboa, que salvou há mais de um ano um bebé que se desenvolveu no corpo de uma mãe que estava em morte cerebral, e a essa condecoração quis imprimir um "alerta" para o egoísmo de quem agradece apenas o seu caso particular.

"Não foi apenas um testemunho de gratidão a uma equipa alargada, multidisciplinar, foi um alerta, uma chamada de atenção, para nós, que tantas vezes somos egoístas e verdadeiramente só agradecemos quando se trata do nosso caso, no momento que entendemos adequado, da forma que consideramos que é a justa", defendeu.

Assim, sublinhou, as pessoas deverão "olhar um bocadinho para os outros" e considerar "que aqueles que conseguiram fazer aquilo que alguns consideraram o milagre do Lourenço, fazem todos os dias esses milagres".

"No entanto, nós não vos agradecemos todos os dias. Como Presidente da República estou aqui para agradecer esses muitos milagres de todos os dias", declarou, na cerimónia de condecoração, que decorreu no Hospital de São José, em Lisboa.

O Presidente da República ressalvou que atualmente tem "muito cuidado" no apelo aos consensos, para "não ser acusado mais tarde de não ter conseguido pôr de pé ou ajudar a concretizar consensos que haveria desejado", mas reiterou a sua importância na saúde.

"Também no domínio da saúde todos percebemos que é muito importante a convergência e que começa em todos os portugueses e todas as portuguesas, independentemente das suas preferências de outra ordem, aceitando que não há sociedade verdadeiramente desenvolvida que não tenha na saúde uma prioridade fundamental", declarou.

Para o Presidente da República, tal requer "um esforço para todos os dias ir alimentando essa prioridade, em termos mentais de convergência, de compreensão".

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu os profissionais de saúde, generalizando a partir do exemplo da equipa que salvou o bebé há mais de um ano, sublinhando que "99% daquilo que fazem não é público, mas é igualmente heroico".

"O heroísmo não começou nem acabou no Lourenço. O heroísmo começa e acaba todos os dias, nos muitos Lourenços que entram, por aqui passam, e, graças a Deus, muitos daqui saem, reconhecidos, mesmo que anonimamente", afirmou, referindo-se ao nome do bebé.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, além de "dedicação à causa pública, dedicação ao serviço público", os profissionais de saúde revelam "sobretudo uma dedicação a uma visão da vida", de quem acredita nas pessoas: Acreditando-se nas pessoas, tudo se querer fazer para conquistar a vida e a saúde para essas pessoas, com limites, mas tudo querer fazer".

O Presidente da República defendeu que a condecoração "é um momento que vale por si", mas também tem "um papel pedagógico" de fazer com que os portugueses tenham uma atitude de agradecimento ao SNS e aos seus profissionais.

"E é essa a grande finalidade desta presença e desta condecoração. É heterodoxa? Talvez. Não era habitual haver uma condecoração assim, nestes termos e de uma forma tão específica? Porventura, mas os factos também não são todos iguais e a sociedade portuguesa precisa deste tipo de factos para ser grata, para ser reconhecida, para entender, para compreender, para louvar", sustentou.