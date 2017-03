Pub

Entre os dias 10 e 14 de maio, o controlo fronteiriço vai ser reposto

As fronteiras nacionais vão voltar a estar fechadas entre os dias 10 e 14 de maio, por ocasião da visita do papa Francisco, confirmou à agência Lusa fonte do Governo.

A decisão foi aprovada hoje em Conselho de Ministros, depois de ter sido solicitada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, segundo o Expresso.

O controlo fronteiriço entrará em vigor às 00:00 do dia 10 e terminará às 00:00 do dia 14, apesar de o Papa Francisco só estar em Portugal entre as 16:20 de dia 12 e as 15:00 do dia seguinte.

O controlo nas fronteiras será maior nos dias em que o chefe da Igreja Católica está em Portugal.

Durante o Euro 2004 e na cimeira da Nato em Lisboa, em 2010, também houve um encerramento temporário das fronteiras.