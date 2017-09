Pub

O eurodeputado social-democrata falou esta manhã aos cerca de 80 jovens que participam na Universidade de Verão do PSD

Paulo Rangel responsabilizou hoje o Governo pelas vítimas do incêndio de Pedrógão e até pelo aumento do número de mortos nas estradas portuguesas.

Falando na Universidade de Verão do PSD em Castelo de Vide, o eurodeputado social-democrata disse que António Costa "está a desmantelar o Estado Social" porque "dá com uma mão e tira com a outra", ao aumentar "dez euros" nas pensões (o "Estado salarial", como definiu) mas cortando em "serviços essenciais" como na saúde, educação e na proteção civil.

Depois de afirmar que "o caos nos incêndios tem a ver com cortes na proteção civil", Rangel acrescentou: "Há outra maneira de cumprir as metas europeias, havia outra forma e não comprometia nem a vida, nem a integridade física, nem a segurança dos portugueses e das portuguesas".

E reforçou: "O que eu lamento é que para cumprirmos as metas eu cumprir e criamos a tal ilusão do Estado salarial tenhamos criado condições de deterioração, de degradação dos nossos serviços públicos essenciais que já causaram vítimas e não foram poucas. É isto que eu lamento."

Dito de outra forma: "O Estado Social não é só subir rendimentos; é ter o SNS com serviços decentes, é ter Proteção Civil que garanta que tragédias como a de Pedrógão não ocorram."

Para o eurodeputado do PSD, é "fundamental" que Portugal mantenha o cumprimento das metas do défice e o atual Governo até tem sido, "surpreendentemente", capaz de o fazer - embora na dívida pública "as coisas continuem misteriosamente a descambar".

Só que "não há milagres" quando se mantém essas metas défice: se um governo repõe, "num só só ano", os rendimentos dos funcionários públicos e dos pensionistas, isso "aumenta a despesa" e portanto só consegue diminuir o défice porque "está a fazer cortes brutais" na despesa pública.

No SNS, "a dívida está como está e há atrasos nas cirurgias", ou seja, "a prestação hoje [de serviços] é francamente pior": "Nos anos da troika os serviços essenciais foram mantidos, mas agora corta-se em serviços essenciais, só para mostrar ilusão de crescimento." Portanto, este é um Governo que "dá com uma mão e tira com a outra". Ora isto representa a "falência do Estado".

Na verdade, o Governo do PS está a levar a cabo "uma política para o Estado ultraliberal" porque "corta na saúde, na educação e na segurança/proteção civil". Enquadrando também nestes cortes o caso do desaparecimento de material militar em Tancos, Rangel considerou que as "Forças Armadas estão paralisadas". "Estamos a insistir um desinvestimento brutal nos serviços públicos", "os serviços na saúde, na educação e na segurança falharam e falham clamorosamente", o que significa que o Governo deu "uma pequena fatia para tirar um serviço essencial".

António Costa - acrescentou - está "a desmontar os fundamentos do Estado Social" porque "ele julga que o Estado Social é um Estado Salarial". Ora "o Estado Social não é o que põe dez euros no bolso de um pensionista e depois não lhe dá uma cirurgia quando precisa".

Enfim, o primeiro-ministro "confundiu Estado Social com Estado salarial". O erro - explicou - foi fazer "a devolução de rendimentos de uma só e não gradualmente". E o PSD, quando no Governo, por muito que tenha posto em prática medidas que implicaram "sacrifícios terríveis", manteve-se fiel à sua "matriz social-democrata" porque "nunca deixou os serviços sociais irem à falência".

