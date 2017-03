Pub

Socialistas realizam cinco convenções distritais na primeira quinzena de abril. Hoje e quarta, Costa discute data das autárquicas

Os socialistas vão realizar a sua convenção autárquica nacional a 6 de maio, data em que apresentarão os seus candidatos às eleições do outono. Até lá, o PS ainda realiza nos dois primeiros fins de semana de abril cinco convenções distritais (Faro, Alentejo e interior, no primeiro; Norte e Lisboa, no segundo) para fechar as listas. Hoje e quarta-feira, é a vez do Governo e dos partidos discutirem a data das eleições autárquicas.

O PS decidiu recandidatar todos os atuais presidentes de câmara (e os socialistas lideram 150 autarquias) que não estejam inibidos pela limitação de mandatos - e tenham vontade de o fazer. Mas esta decisão valeu um dissabor à liderança de António Costa.

Em Barcelos, a concelhia queria candidatar o seu dirigente e vereador Domingos Pereira, também deputado, mas a direção nacional impôs a recandidatura do atual presidente da autarquia, Miguel Costa Gomes. Domingos Pereira bateu com a porta do partido (e da Assembleia da República) e anunciou uma candidatura independente, que vai dividir o voto socialista, com o PS a arriscar-se a perder uma autarquia conquistada já em 2009 por Costa Gomes.

Se Barcelos está resolvido, com o mal maior da divisão, noutras autarquias em que os socialistas são oposição, procuram-se nomes para o mal menor, como por exemplo em Aveiro. O atual presidente do município vizinho de Águeda, Gil Nadais, era desejado pelos socialistas da capital de distrito, mas a hipótese gorou-se. Na mesa já há um nome que aguarda o aval da comissão política concelhia, para se candidatar contra Ribau Esteves, o presidente social-democrata eleito numa coligação com o CDS e o PPM.

Já em Braga, o PS local escolheu o gestor Miguel Corais para tentar recuperar esta câmara histórica dos socialistas, perdida nas eleições de 2013, uma das quatro capitais de distrito que o PS de António José Seguro deixou escapar então, ensombrando a vitória em quase toda a linha dos socialistas - mais câmaras, mais mandatos e mais votos. Também em Faro já há candidato: António Eusébio, presidente do PS algarvio e deputado à Assembleia da República avança para disputar a câmara.

Ao critério de recandidatar os atuais presidentes de câmaras, os socialistas acrescentaram mais duas recomendações: ter pelo menos 20% de jovens nas suas listas de candidatos às eleições autárquicas, mas também superar a barreira dos 33% de mulheres nessas listas.

Costa ouve partidos

O primeiro-ministro recebe entretanto hoje à tarde uma primeira leva de partidos políticos (CDS, PSD, PS, PEV e PAN) para discutir a data das eleições autárquicas. O BE e o PCP ficam para quarta-feira por questões de agenda. Como já tinha antecipado o DN a 16 de março, António Costa "quer concluir o processo de escolha da data das eleições autárquicas com a maior antecedência possível para que não haja qualquer ruído", como apontou fonte do governo à Lusa. Que acrescentou: "Em 2013, o anterior Governo recebeu os partidos em julho e as eleições foram marcadas para 29 de setembro."

A lei define que as autárquicas "realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato". Cada força parlamentar ouvida por Costa deve apontar uma data preferencial e uma outra alternativa para as eleições.