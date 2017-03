Pub

Professor ia falar na Universidade Nova de Lisboa sobre o Brexit, Trump e Le Pen.

O politólogo Jaime Nogueira Pinto era o único orador convidado para a palestra-debate "Populismo ou democracia? O Brexit, Trump e Le Pen em debate", marcado para esta terça-feira, dia 7, na Universidade Nova de Lisboa, mas a conferência foi esta segunda-feira anulada por alegadas ameaças à integridade física do também professor, escritor e empresário.

"A Direção da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, perante as ameaças da direção da Associação de Estudantes, de orientação maoísta, decidiu suspender a Conferência que se ia realizar. Peço desculpa, e prometo que avisarei em tempo e horas da próxima", revelou Jaime Nogueira Pinto.

Esta decisão da direção da Universidade surge no seguimento de uma moção aprovada pela Associação de Estudantes.

"A moção apresentada por seis alunos da FCSH/UNL contém o seguinte: "Entrega-se esta moção no sentido de a AEFCSH cancelar a reserva de sala feita para o evento do grupo "Nova Portugalidade" a realizar-se no dia 07/03/2017, terça-feira, às 18h. No entender dos proponentes desta moção este evento está associado a argumentos colonialistas, racistas, xenófobos que entram em colisão com o programa para o qual a AEFCSH foi eleita, além de entrar em colisão com a mais básica democraticidade e inclusividade. Assim sendo, não existindo espaço para este tipo de grupos na nossa faculdade, pede-se que a AEFCSH tudo faça para tal debate não acontecer", lia-se numa mensagem da Associação.

Por sua vez a Nova Portugalidade, associação que estava a organizar a conferência, alega que a palestra-debate traria à Universidade um "caráter exclusivamente académico" e um "intelectual de renome, autor de vasta obra e merecedor de apreço geral".