Nuno Magalhães sublinha a importância que o grupo parlamentar do CDS está a dar às eleições autárquicas.

"Estas eleições têm uma importância extrema para o grupo parlamentar do CDS-PP e não podemos deixar que alguns possam geringonçar", disse esta tarde Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, na convenção autárquica nacional do partido que decorre no centro de congressos de Lisboa.

O líder do grupo parlamentar do CDS sublinhou que PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista aproveitam "estas eleições para ir lançando medidas". Acusando o governo de "oportunismo demagógico", disse ainda que António Costa é populista, lançando medidas simpáticas em contexto de eleições autárquicas.

Nuno Magalhães lançou o repto para que o CDS consiga alcançar mais câmaras nas autárquicas.

O líder parlamentar acusou ainda o primeiro-ministro de fechar os olhos à questão da Auto Europa.

João Almeida, candidato do CDS à assembleia municipal por São João da Madeira, admitiu no encontro que "Aveiro tem a fama de ser a capital autárquica do CDS porque temos muita história que fez com que assim seja".

João Almeida admitiu ainda que as eleições passadas foram realizadas num contexto muito específico em que o Partido fazia parte do governo mas que, ainda assim, passou de uma para cinco câmaras!". E sublinhou ainda a importância de cada voto. "Eu falo do que sei porque nas últimas eleições perdi por um voto".

Nuno Melo, candidato à assembleia municipal de Vila Nova de Famalicão, acusou o Partido Socialista de estar na pior fase de falta de "bom sendo político" e disse que a extrema esquerda está a dominar o país. "Nunca a extrema esquerda mandou tanto em Portugal", defendeu. O vice-presidente do CDS admitiu ainda "que se joga muito nas eleições". Acusa o PS de fazer leis dando a mão a comunistas e bloquistas: "Estamos cá nós para sermos os democratas".