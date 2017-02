Pub

A PJ e o Ministério Público estão a realizar novas buscas em todo o país

Estão a decorrer neste momento buscas na região da Grande Lisboa, zona centro, Algarve e Trás-os-Montes no âmbito de uma operação relacionada com pornografia infantil, avança a SIC Notícias . De acordo com esta fonte, a operação foi desencadeada por uma informação da Europol.

Já no dia 7, há precisamente uma semana, haviam decorrido buscas na zona da Grande Lisboa, das quais havia resultado a constituição de dois arguidos. Na base da operação, que teve por base uma troca de informações com polícias de outros países, através da Europol, esteve o combate à partilha de ficheiros de pornografia com crianças na internet.