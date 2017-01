Pub

Ministério vai lançar concurso internacional, mas se as propostas não interessarem o hospital pode voltar a integrar a rede pública do SNS

O ministro da Saúde não descarta a hipótese do Hospital de Cascais passar para a gestão pública, mas para já vai avançar um concurso internacional para os operadores privados fazerem uma proposta de valor melhor do que a atual.

Adalberto Campos Fernandes falava à agência Lusa à margem da cerimónia de boas-vindas aos internos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN). Segundo o ministro, a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) do Ministério das Finanças "fez um estudo, bastante detalhado", o qual "recomenda ao Governo que faça um concurso público para avaliar, em condições diferentes, se o mercado, nomeadamente os operadores privados, tem uma proposta de valor melhor do que aquela que existe".

"Isso não invalida que, se no final deste processo, se essas propostas não aparecerem ou se a proposta de valor não for identificada como tal, o hospital não possa integrar a rede pública do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", prosseguiu.

Para Adalberto Campos Fernandes, é preciso o Governo "fazer um concurso que seja mais exigente, que seja capaz de eliminar as dificuldades encontradas e potenciar os benefícios identificados".

"Se no final do concurso público essas propostas fizerem sentido entendemos que o interesse público está a ser defendido. Se não aparecerem, a opção que resta será a integração em condições normais no SNS", adiantou.