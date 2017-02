Pub

João Galamba defende que o presidente da República deveria ser acusado das mesmas coisas que Mário Centeno

O porta-voz do PS defendeu que o presidente da República está "profundamente implicado" no caso da Caixa Geral de Depósitos e que deveria ser acusado das mesmas coisas que o ministro das Finanças Mário Centeno.

"O Presidente da República está profundamente implicado nisto. O que ele tentou fazer na segunda-feira, político hábil como é, foi tentar demarcar-se disso e tentar desresponsabilizar-se de algo que é também responsabilidade sua", afirmou o deputado socialista no programa Sem Moderação, emitido pela TSF (minuto 16 da emissão) e pelo Canal Q. "Tudo aquilo de que é acusado Mário Centeno pode Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República português ser, ipsis verbis, acusado exatamente da mesma coisa", defendeu.

Para Galamba, do SMS de que se teve conhecimento pode-se aferir que "ou o presidente da República concordou com o Governo num sentido ou concordou noutro, mas seja qual for a opção, ele em ambos os casos terá sempre tido a mesma posição que Mário Centeno. De tudo aquilo que se pode acusar Mário Centeno, acusar-se-á também Marcelo Rebelo de Sousa, que fez exatamente o mesmo".

Já mais tarde (minuto 33), Galamba reafirma a sua posição, considerando que o presidente da República "esteve mal, está profundamente implicado nisto". E repete: "As responsabilidades de Mário Centeno, quaisquer que elas sejam, são também as de Marcelo e Marcelo tentou sacudir a água do capote".