Militar tomou posse como segundo comandante do quartel-general da NATO liderado por um general espanhol.

O major-general Guerra Pereira, do Exército, assumi esta segunda-feira o cargo de segundo comandante do quartel-general da NATO sedeado na cidade espanhola de Valência, soube o DN

Guerra Pereira desempenhava as funções de chefe do gabinete do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), general Pina Monteiro, e vai para um quartel-general onde estão militares de nove países da NATO.

O cargo de segundo comandante do quartel-general do Corpo de Reação Imediata da NATO (HQ NRDC, sigla em inglês) em Espanha pertence a Portugal e era ocupado desde dezembro de 2013 pelo major-general Tiago Vasconcelos.

Tiago Vasconcelos deverá ser promovido a tenente-general (três estrelas) e, segundo fontes militares, deverá ser colocado no Estado-Maior General, onde vai abrir uma vaga com a saída do adjunto do CEMGFA para o Planeamento, o tenente-general da Força Aérea Sílvio Sampaio.

Este oficial general deverá regressar ao ramo e para responsável da área de Pessoal, pois o atual titular, tenente-general Amândio Miranda, vai suceder ao tenente-general do Exército José Caldeira no cargo de comandante operacional dos Açores, adiantaram fontes militares.