Pub

Cerimónia decorre segunda-feira às 13:00 em Santiago de Compostela

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva recebe na segunda-feira a Medalha de Ouro da Galiza, distinção que representa um "agradecimento" a pessoas ou instituições cuja atividade "honra" aquela comunidade autónoma de Espanha.

De acordo com fonte do gabinete do ex-chefe de Estado, a cerimónia irá decorrer na segunda-feira, pelas 13:00 locais, em Santiago de Compostela.

Em 13 de julho, no final da reunião onde foi aprovado o decreto que concedeu a distinção, o presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, explicou que a Medalha de Ouro é a distinção máxima atribuída às pessoas ou instituições que estão ou estiveram comprometidas com a comunidade autónoma.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"É um agradecimento em forma de medalha àquelas pessoas, instituições ou fundações cuja atividade honra a nossa terra", disse Alberto Núñez Feijóo, citado numa nota divulgada no 'site' da Junta da Galiza.

Nesse sentido, acrescentou, os premiados deste ano tiveram "percursos consolidados que, em distintas áreas, tentaram melhorar a Galiza".

Sobre o antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro, o chefe do executivo galego recordou que "é um dos políticos que mais contribuiu" para desenvolver a democracia portuguesa e que sempre teve presente que Portugal e Espanha deviam "estreitar os seus laços".

"Na sua presidência fortaleceu-se a cooperação transfronteiriça e também se estreitaram os laços da Galiza com a lusofonia", acrescentou, recordando ainda que as visitas de Cavaco Silva àquela comunidade autónoma serviram para reforçar a presença do português na cultura da região.

Cavaco Silva, disse, foi um "dirigente sensato" e um "amigo da Galiza".

Além de Cavaco Silva, serão distinguidos com a Medalha de Ouro da Galiza 2017 Miguel Ángel Blanco, jovem político espanhol assassinado há 20 anos pela ETA, Isabel Castelo, antiga cantora profissional de ópera e atual presidente executiva do "Grupo Seguros Ocaso", e José Manuel Romay Beccaría, ex-vice-presidente do primeiro Governo autónomo da Galiza e que preside atualmente ao Conselho de Estado.