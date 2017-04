Pub

André Ventura é também comentador televisivo de futebol, afeto ao Benfica

O candidato do PSD/CDS-PP à Câmara de Loures nas próximas eleições autárquicas, André Ventura, apresentou hoje uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) contra o Futebol Clube do Porto, por "interferência eleitoral", anunciou o próprio.

André Ventura, 35 anos, é a aposta do PSD e do CDS-PP para concorrer à Câmara Municipal de Loures, atualmente presidida pelo comunista Bernardino Soares.

Em causa está, segundo a queixa enviada à CNE, a que a agência Lusa teve acesso, "sucessivos comentários depreciativos" do diretor de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, a respeito da candidatura de André Ventura à Câmara Municipal de Loures.

"No último programa televisivo em que participou - terça-feira, dia 11 de Abril, 'Universo Porto de Bancada', Porto Canal, 22:00 - 00:00 -, o Sr. Francisco J. Marques assumiu uma intolerável postura institucional, ao enfatizar que o FC Porto, entidade que representa enquanto diretor de comunicação, não vê com bons olhos a candidatura de André Ventura ao município de Loures, apelidando ainda o candidato de 'sectário' e transmitindo a mensagem de que os portistas de Loures não se deveriam rever nesse projeto político", refere a nota.

O texto da queixa de André Ventura, que é também comentador televisivo de futebol (afeto ao Benfica), considera que as declarações do diretor de Comunicação do FC Porto "violam os deveres de neutralidade e imparcialidade política".

"Não está em causa, note-se, qualquer direito fundamental de liberdade de pensamento ou expressão - que o queixoso, naturalmente, respeita - mas a interferência institucional de uma instituição de utilidade pública num processo político-eleitoral", conclui o texto.

Contactado pela Lusa, o diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto remeteu uma eventual resposta "para mais tarde".

Na "corrida" à presidência da Câmara Municipal de Loures está, para já, confirmada a recandidatura de Bernardino Soares (CDU) e a candidatura da socialista Sónia Paixão, atual vereadora do município, sem pelouros.

O atual executivo camarário é composto por quatro vereadores da CDU, por quatro do PS e por dois da Coligação Loures Sabe Mudar (PSD, MPT e PPM).

No município de Loures, situado na Área Metropolitana de Lisboa, residem cerca de 200 mil pessoas.

As eleições autárquicas realizam-se no dia 1 de outubro.