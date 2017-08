Pub

A Câmara de Vila Real de Santo António aprovou hoje a reposição dos 25 dias de férias para os seus trabalhadores, aumentando o período anual de descanso dos funcionários em três dias, anunciou o município.

A aprovação foi feita em reunião de Câmara, dando sequência a uma proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária (CDU), precisou a autarquia, na qual o PSD tem maioria absoluta, com quatro dos sete eleitos, contra dois do PS e um da coligação formada pelo PCP e pelo PEV.

A Câmara algarvia, uma das 16 do distrito de Faro, referiu num comunicado que, com a aprovação desta medida, o município "junta-se a outras entidades que estão a avançar na reposição desta regalia dos trabalhadores da função pública prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas".

"A proposta - apresentada pela CDU - será agora formalizada através de instrumento de regulação coletiva de trabalho, dando-se agora início ao processo negocial com todas as partes, com vista à celebração de acordo", precisou a Câmara de Vila Real de Santo António.

A medida, que passa os dias de férias de 22 para 25, visa "premiar o mérito e desempenho dos seus funcionários".

A medida ajuda também, acrescentou o município, a "conciliar a vida familiar e profissional dos seus colaboradores".