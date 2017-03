Pub

Primeiro-ministro diz que "é sempre saudável" que exista um acompanhamento por parte da Assembleia da República da "atividade de supervisão"

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta segunda-feira que "é sempre saudável" o acompanhamento da atividade de supervisão pela Assembleia da República (AR), considerando "excelente" que o governador do Banco de Portugal (BdP) queira dialogar com o parlamento.

"Acho que é sempre saudável que haja um acompanhamento por parte da AR da atividade de supervisão e, se o governador [Carlos Costa] quer dialogar com a Assembleia, excelente", afirmou o primeiro-ministro.

Questionado pelos jornalistas, numa escola em Elvas, no distrito de Portalegre, António Costa reagia à notícia de que o governador do BdP enviou uma carta à comissão parlamentar das Orçamento e Finanças para prestar esclarecimentos sobre o seu papel no caso BES.

A notícia foi avançada pela edição eletrónica do Expresso segundo a qual Carlos Costa quer "repor a verdade" na sequência da reportagem da semana passada, na SIC, sobre o caso BES (Banco Espírito Santo), com incidência na atuação da instituição liderada por Carlos Costa no segundo semestre de 2013.

Questionado se as críticas feitas a Carlos Costa poderão pôr em causa o sistema financeiro, o primeiro-ministro argumentou que este está hoje, "felizmente, muito melhor do que estava à data a que essas notícias se reportam".

"Hoje, felizmente, o quadro é muito diverso do que existia há um ano atrás", insistiu o chefe do Governo, frisando que "os principais bancos privados que tinham necessidade de um reforço de capitalização" já têm essa situação "solucionada".

"Temos a Caixa Geral de Depósitos com o processo de recapitalização já devidamente autorizado pelas instituições europeias e, este mês, a entrar em velocidade de cruzeiro", afirmou, dando ainda como exemplo o processo de venda do Novo Banco, que "está numa fase conclusiva".

"Acho que o país, hoje, tem boas razões para estar mais confiante no sistema financeiro do que estava há um ano atrás", sublinhou.

E a "função" do Governo, insistiu António Costa, é "trabalhar leal e construtivamente" com o BdP na "estabilização do sistema financeiro", que está "bastante melhor".

"Temos que aprender a trabalhar com as instituições tal como elas existem. É o que nós fazemos com o governador do BdP no dia-a-dia", argumento.

"Umas vezes estamos de acordo, outras vezes não, mas cada um exerce a sua competência própria", acrescentou.

Acompanhado pelos ministros da Educação e do Planeamento e das Infraestruturas, Tiago Brandão Rodrigues e Pedro Marques, respetivamente, António Costa visitou Elvas para anunciar a construção das novas instalações da Escola Básica n.º 1 da cidade , com cerca de 600 alunos dos 2.º e 3º ciclos, disponibilizando o Governo 2,2 milhões de euros para o início das obras, em 2018.

Durante a manhã, o primeiro-ministro esteve também em Campo Maior, no mesmo distrito alentejano, para apresentar o programa Qualifica, destinado à educação e formação de adultos.

